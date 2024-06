Nach dem Abgang von Markus Anfang war Thomas Stamm der Wunschkandidat auf der Trainerposition bei der SG Dynamo Dresden. Am Mittwoch (19. Juni 2024) wurde der Schweizer offiziell bei den Schwarz-Gelben vorgestellt.

Stamm soll Dynamo zum Aufstieg führen

Der 41-Jährige, der zuletzt bei der Zweitvertretung des SC Freiburg an der Linie stand, genießt in der Fußballbranche eine hohe Wertschätzung. Nun hat er einen Einblick zu den Zielen mit Dynamo Dresden gegeben. Er will das schaffen, woran zuvor Markus Anfang gescheitert ist: die SGD zurück in die 2. Bundesliga zu führen.

Man spürt die Kraft, diese Wucht des Vereins. Thomas Stamm Trainer Dynamo Dresden

"Ich habe eine extreme Vorfreude auf das Ganze, den Verein", bekannte Stamm in der Pressekonferenz, der in Dresden langfristig etwas aufbauen will. "Man spürt die Kraft, diese Wucht des Vereins, der in Deutschland eine herausragende Stellung hat - nur in der falschen Liga halt." Damit deutete er schon an, wohin der Weg mit Dynamo Dresden führen soll - hoch ins Fußball-Unterhaus. Bildrechte: IMAGO / Steinsiek.ch

Neues Kapitel nach neun Jahren im Breisgau

Neun Jahre war Stamm in Freiburg tätig, die letzten drei Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft. Die lange Zeit bei den Breisgauern schüttelt man nicht so einfach ab, sie war prägend. Doch nun will er mit Dynamo Dresden ein neues Kapitel in seinem Karriere-Buch aufschlagen.