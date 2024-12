Dass die SGD in dieser Saison überhaupt noch in der 3. Liga spielt, galt Anfang des Jahres als äußerst unwahrscheinlich. Mit zehn Punkten Vorsprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz starteten die Elbestädter in das Jahr 2024. Es folgte ein schwer erklärbarer Negativlauf und die Entlassung von Ex-Trainer Markus Anfang. Das Dreiergespann aus Heiko Scholz, Ulf Kirsten und Willi Weiße wurde kurz vor Saisonende als Interimslösung installiert, konnte das Ruder aber nicht mehr herumreißen. Dynamo holte in der Rückrunde nur 22 Punkte und landete damit in der Schlusstabelle auf Rang vier. Zum Relegationsplatz fehlte am Ende nur ein Zähler.