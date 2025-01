In Regensburg hatte Kother seine Treffsicherheit bereits in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt, als er mit zehn Toren und elf Vorlagen maßgeblich zum Aufstieg beitrug. Auch in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden traf er doppelt und legte zwei Tore auf. In der 2. Bundesliga konnte er sowohl unter Joe Enochs, als auch dessen Nachfolger Andreas Patz allerdings nicht an seine Leistung anknüpfen. In seinem letzten Spiel im Dress der Oberpfälzer wurde er gegen den Karlsruher SC erst in der Schlussphase eingewechselt.