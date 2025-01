Dass sich der Aufsteiger aus der Lausitz und der Drittliga-Top-Favorit aus Sachsen auf Augenhöhe treffen, weiß auch Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Für die Frage nach der Ausgangslage vor der Partie nimmt sich der 59-Jährige am Donnerstag (23. Jasnuar 2025) auf der Pressekonferenz rund 6:30 Minuten Zeit, um wortgewaltig zu erklären: "Wenn man von einem 50-50-Spiel sprechen möchte, kann man das mit der Statistik." Schließlich würde man anhand der geschossenen und gefangenen Tore, anhand der Heim- und Auswärtstabelle, der Punkte weiterer Daten sehen: "Alles identisch."

Was Wollitz allerdings unterschlägt: Cottbus ist seit sieben Drittliga-Spielen und wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen. Dynamo verlor sein erstes Spiel im neuen Jahr - in der vergangenen Woche mussten sich die Sachsen zuhause gegen Viktoria Köln 2:3 geschlagen geben.

Einige Vorteile habe Dresden im Kampf um den Aufstieg: "Wenn man die Möglichkeiten beider Vereine gegenüberstellt. Stadion, Infrastruktur, Zuschauer, wirtschaftlich. In meiner Fußballwelt sind das Lichtjahre."

Die Punkte freiwillig hergeben wolle man aber nicht. Und als Außenseiter sieht Wollitz sein Team auch nicht. Aus Dresdner Sicht sei es "immer schwierig, wenn Du immer als Favorit genannt wirst. Der Gegner macht sich immer kleiner, wir haben nichts zu verlieren und so", erklärt Wollitz, und ergänzt die entscheidenden Sätze: "Wir haben am Samstag etwas zu verlieren, nämlich ein Meisterschaftsspiel. Wir wollen nicht verlieren, wir wollen gewinnen."

Wie das gelingen kann? "Es kommt auf Basics an, es kommt auf Einstellung an. Wenn die Basics nicht stimmen, müssen wir gar nicht über Taktik reden." Das Hinspiel, die 2:4-Niederlage von Dresden nimmt Wollitz dabei als Negativ-Beispiel: "Da waren wir chancenlos. Wir waren deswegen chancenlos, weil wir weder Basics hatten, noch Mut, noch eine Überzeugung oder Spaß."

Im ausverkauften Heimspiel am Samstag sollen die Basics nun stimmen. Fehlen wird dem Cottbusser Erfolgstrainer dabei Mittelfeldspieler Janis Juckel, der an einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Chancen auf eine Rückkehr gäbe es dagegen bei Angreifer Timmy Thiele („Er hat gestern im Training ordentlich gearbeitet.“). Unsicher sei der Einsatz von Offensivmann Maximilian Pronichev, der an einer Wadenverletzung laboriere.