Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue lässt zwei Nachwuchsspieler ziehen. Wie der Verein am Freitag (21. Januar 2025) bekannt gab, verlassen der 21-jährige Louis Lord und der 20-jährige Franco Schädlich den Verein. Beide kamen in dieser Saison nur zu je einem Einsatz im Landespokal Sachsen.

Schädlich bleibt nach seinem Abgang von Aue aber zumindest in Mitteldeutschland. Der Rechtsverteidiger wechselt zum FC Eilenburg, der in der Regionalliga Nordost um den Klassenerhalt kämpft. Der in Aue geborene Schädlich durchlief alle Nachwuchs-Teams der "Veilchen" und schaffte es bisher zu vier Drittliga- und fünf Landespokal-Einsätzen im Profiteam. In Eilenburg trifft Schädlich auf zwei Ex-Auer: auf den 22-jährigen Noah Baumann und den 17-jährigen Julian Stephan. Baumann ist Offensivmotor und in dieser Saison bester Torschütze der Muldestädter. Nachwuchskicker Stephan kam in der Winterpause bereits im Trainingslager zum Einsatz kam und wurde von Coach Sascha Prüfer gelobt.