Zurück ins Hier und Jetzt: Die Vorfreude steigt, auch bei den Spielern. Das Dresdner Eigengewächs Tony Menzel ist schon heiß: "Auf diese Spiele freust du dich dann extrem - schon in der Jugend. Das waren immer die Highlightspiele, wo du wusstest: 'Jetzt knallt es!' Da hat man noch ein bisschen mehr Bock drauf." Dass zu einem Derby auch Emotionen gehören, weiß auch Thomas Stamm, der diese auch gar nicht verbieten will: "Wir müssen die Energie aufsaugen. Gerade zu Hause muss uns das tragen. Wir müssen so eine Energie auf dem Platz haben, dass dies das Publikum mitnimmt." Auf dem Platz gehe es darum, die Fehler aus den ersten zwei Punktspielen in diesem Jahr nicht zu wiederholen. Das Partie in Cottbus sei ausgiebig analysiert und die Fehler angesprochen worden.