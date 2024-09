Energie Cottbus mit Siegesserie

Bildrechte: IMAGO / osnapix Auch Energie Cottbus war nach dem Aufstieg eher stotternd in diese Drittligasaison gestartet, mit zwei Niederlagen in Folge, nur drei Punkte nach den ersten vier Spieltagen. Zuletzt jedoch legte der FCE eine Serie von drei Siegen hin, allesamt mit zahlreichen Toren, auch gegen den VfL Osnabrück trafen die Cottbusser oft. 5:2 (2:1) für Energie stand am Ende auf der Anzeigetafel, inklusive eines Doppelpacks durch Timmy Thiele. "Wir orientieren uns nicht am Gegner, obwohl wir uns in den ersten zehn Minuten auch sortieren mussten", erklärt FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach der Partie. Nach Rückschlägen wie den beiden zwischenzeitlichen Ausgleichstreffern zum 1:1 beziehungsweise 2:2 zum Beispiel wurde sein Team "nicht unruhig. Wir gewinnen hier hochverdient."

Cottbus klettert also erst einmal am FC Viktoria Köln vorbei auf den vierten Platz, die Kölner spielen heute (25. September 2024, 19 Uhr) in Saarbrücken, und hat mit Dynamo Dresden einen weiteren Ostklub vor sich. Der Primus in der Region ist aktuell aber der FC Erzgebirge Aue, der nach den ersten beiden Punktverlusten in Folge mit dem 2:1-Sieg (2:0) gegen Wehen Wiesbaden mindestens für die Nacht auf Mittwoch an Dresden vorbei auf den zweiten Platz geklettert ist. "Ich bin sehr zufrieden", resümiert Trainer Pavel Dotchev diesen siebten Spieltag für seine Veilchen.

Pleiten, Pech und Pannen bei Stefaniak - trotzdem läuft's bei Aue