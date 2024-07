Der FC Erzgebirge Aue hat sich in einem Testspiel gegen den FC Glenavon aus Nordirland mit 5:0 durchgesetzt. Die Veilchen waren vor knapp 5.000 Fans dabei die überlegene Mannschaft und führten nach einem Doppelschlag nach 17 Minuten bereits mit 2:0. Zunächst drückte Marcel Bär einen Abpraller über die Linie. Linus Rosenlöcher hatte zuvor den Ball aus 30 Metern an die Lattenunterkante. Nur 120 Sekunden später verwandelte Marvin Stefaniak einen Elfmeter. Mika Clausen sorgte mit einem satten Schuss aus 15 Metern ins rechte Eck für die 3:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel und mit gleich sieben frischen Leuten blieb Aue am Drücker. Boris Tashchy erhöhte in der 47. Minute auf 4:0. Den Schlusspunkt setzten William Kallenbach in der 86. Minute, nachdem der Gästekeeper einen Freistoß nach vorn hat abprallen lassen.