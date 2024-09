Nach der Zitterpartie bei 1860 München und dem vierten Dreier im fünften Spiel ist die SGD am sächsischen Rivalen Erzgebirge Aue in der Tabelle vorbeigezogen und steht aktuell auf Rang eins in der 3. Liga. Doch die Spitzenplatzierung kümmert in der Landeshauptstadt kaum jemanden, zu tief steckt noch der Stachel des verpassten Aufstiegs nach der grandiosen Hinrunde vor einem Jahr. Im Fokus steht vielmehr ein gebürtiger Dresdner: Youngster Tony Menzel, der in fünf Spielen auf vier Tore und eine Vorlage kommt und dazu bei den Löwen gleich zweimal auf der Linie klärte, den wichtigen Auswärtssieg absicherte.