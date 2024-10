Wer am Samstag konkret auflaufen wird, wer Kutschke ersetzen soll, ließ sich Stamm nicht entlocken: "Die Besten spielen am Samstag. Alle sind ordentlich durchgekommen, wir haben ein, zwei Spieler, die kleine Blessuren haben. Es werden nur Jungs dabei sein, die bei 100 Prozent sind." Denn, so der Coach, mit der U23 von Hannover habe man ein Team vor der Brust, dass viel Laufbereitschaft und Intensität besitzt. Bei 100 Prozent ist wieder Aljaz Casar. Der Innenverteidiger wird aller Voraussicht nach am Samstag in der Startelf der Schwarz-Gelben stehen.

