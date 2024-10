Symptomatisch für die momentane Verfassung der Sachsen ist die Entstehung der Roten Karte gegen Stefan Kutschke. Dabei kann man diskutieren, ob das Foul – Kutschke hatte den Ball technisch unsauber geführt und danach in den Gegner gegrätscht – wirklich einen Platzverweis rechtfertigte. Fakt ist: Für den Kapitän von Dynamo Dresden ist es bereits die zweite Runterstellung in der Saison. "Es ist bitter für uns, Kutschke fällt zum zweiten Mal weg. Das ist sehr ärgerlich", fasste Vinko Sapina die Situation zusammen. Und wenn es nicht läuft, dann bekommt der Gegner bei zwei ähnlich harten Aktionen gegen Tony Menzel eben nur Gelb statt Rot. Dazu kam noch eine Elfmeter-Situation, als Philip Heise gestoßen wurde, die auch nicht gepfiffen wurde.

Klar ist, dass die Sachsen schnellstens wieder punkten müssen, sonst droht die zu Saisonbeginn gute Stimmung zu kippen. Das weiß auch Trainer Stamm, der aber nun keinen größeren Druck verspürt. "In Dresden ist immer Druck da, der steigt nicht jetzt." Und Sapina wollte auch nicht alles schlecht reden lassen jetzt. Auch in den sportlich erfolgreichen Wochen habe nicht alles geklappt. Genauso, wie jetzt nicht alles schlecht sei. Aber: "Man sieht, dass das Selbstvertrauen fehlt. Wir müssen schnell wieder in die Spur kommen." Am besten bereits am kommenden Wochenende gegen die U23 von Hannover 96.