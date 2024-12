"Wir wissen um die Heimstärke von Haching, auch wenn sie noch nicht so eine stabile und von den Resultaten gute Vorrunde gespielt haben", weiß Dynamo-Coach Thomas Stamm. Von den 14 Punkten der bisherigen Saison holte das Team um den Ex-Auer Simon Skarlatidis bisher zwölf im heimischen Sportpark. "Alle, die schonmal in Haching gespielt haben, wissen, dass es dort unangenehm ist", so der Dresdner Trainer, der in der vergangenen Saison mit Freiburg II sein Gastspiel im südlich von München verlor.

In dieser Saison hat die SpVgg allerdings mit 35 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga. Dynamo hat dafür mit 35 Toren den zweitbesten Angriff. Und die gute Torbilanz darf gern ausgebaut werden, wenn es nach Coach Stamm geht. "Ich habe die Jungs so wahrgenommen, dass sie sehr hungrig sind", berichtet der Schweizer vom Training seines Teams.

In dem sind mittlerweile wieder fast alle Spieler an Bord. Nur Paul Lehmann fehlt sicher, der Abwehrspieler ist noch im Aufbautraining. Unklar ist, ob Linksverteidiger Philipp Heise spielen kann. Der 33-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg gegen Mannheim in der Vorwoche eine Rippenprellung zu. "Sehr unangenehm, er hat noch nicht trainiert", so Stamm. Heise soll am Freitag zur Mannschaft zurückkehren und dann auch mit nach Bayern reisen.