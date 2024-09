Nach den Spitzenspielen vor heimischer Kulisse gegen Dresden (2:0) und Bielefeld (1:2) empfängt Aue mit Wiesbaden nun innerhalb weniger Wochen den nächsten Topgegner im Erzgebirgsstadion. Der SVWW musste am vergangenen Samstag gegen den neuen Tabellenführer Sandhausen beim 1:3 die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden war das Team von Trainer Nils Döring zuvor ähnlich stark wie Aue in die neue Spielzeit gestartet. Vor dem direkten Duell liegt man in der Tabelle zwei Zähler hinter den Sachsen.