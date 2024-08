Schreiber hofft, dass die Dynamo-Kicker die Stimmung im Stadion in eine Heimstärke verwandeln können. So, wie zu Beginn der vergangenen Saison. Bis zum 16. Spieltag blieb Dynamo zu Hause unbesiegt. "Wenn wir wieder so heimstark werden, wird es jeder schwer haben", so Schreiber.

Cottbus ohne Trainer Wollitz

Nicht an der Seitenlinie stehen wird Cottbus-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz. Der 59-Jährige sah beim Drittliga-Auftakt gegen Arminia Bielefeld die Gelb-Rote Karte und wurde daraufhin vom DFB-Sportgericht für ein Spiel gesperrt.

Auf die Auswirkung des Fehlens auf das Spiel angesprochen, outete sich Kutschke als Sympathisant des Cottbus-Trainers. "Ich kenn ihn schon sehr lange und ziehe da meinen Hut vor all dem, was er schon gemacht hat. Das soll aber uns nicht beeinflussen, ob Wollitz bei Cottbus an der Seitenlinie steht oder nicht."

Erstes Duell seit 2016

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am 2. April 2016 endete mit einem 2:0-Sieg für Dynamo. Justin Eilers und Pascal Testroet waren die Torschützen. Gespielt wurde im Stadion der Freundschaft in Cottbus. Damals stand unter anderem Robert Andrich in der Startelf der SGD, der vergangene Saison mit Bayer Leverkusen das Double holte und im Sommer bei der Heim-EM neben Toni Kroos auf der Doppelsechs spielte.

Das Flutlicht-Duell am Freitag ist übrigens das 34. Pflichtspiel beider Teams. Die bisherige Bilanz spricht klar für Dynamo: 19 Mal gewannen die Dresdner, Cottbus durfte nur sechsmal jubeln. Das letzte Dresdner Heimspiel gegen Cottbus im Oktober 2015 ging aber 0:1 verloren.