Wer allerdings einen Spaziergang für die Schwarz-Gelben erwartet, kennt die 3. Liga nicht. Stamm macht klar: "Die Liga ist seit Jahren sehr ausgeglichen." Das liege möglicherweise daran, dass die personelle Rotation größer als beispielsweise in der 1. oder 2. Bundesliga ist. "Gewisse Dinge müssen sich so erst einspielen und einpendeln."

Gerade zu Saisonbeginn, wenn die Mannschaften in der Findungsphase sind, kann jeder jeden schlagen. "Deshalb musst du jedes Spiel mit der gleichen Haltung angehen und darfst nicht nachlassen", so der Dynamo-Coach, der versichert, dass kein Dynamo-Spieler wegen der fünf Gegentore an einen Selbstläufer denkt.