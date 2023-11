In der Nachspielzeit sorgte dann Franziska Harsch (90.+5) für den Endstand. Eine schnelle Chance zur Revanche bietet sich dem RB-Team von Trainer Saban Uzun am 17. Dezember dann steigt erneut in Hoffenheim das Punktspiel-Aufeinandertreffen. Zuvor empfangen die mit aktuell nur fünf Zählern auf Rang zehn platzierten Leipzigerinnen den 1. FC Nürnberg (Fr., 8. Dezember)