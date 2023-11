Die Gastgeber zogen sich weit zurück, verteidigten klug und ließen nur wenig zu. Allerdings litt das Offensivspiel. Es mangelte an Entlastung. Einmal jubelte der Anhang des Underdogs. Tim Bernet hatte zum vermeintlichen 1:2 getroffen. Das Tor zählte aber wegen einer Abseitsstellung nicht.

Nach der Pause präsentierte sich Dynamo nicht mehr so zwingend, Glauchau hatte mehr Spielanteile und einige gute Abschlüsse. In Gefahr geriet der Sieg des Drittligisten aber nie. Spätestens als der zur Pause eingewechselte Dennis Borkowski per Kopf nach Schäffler-Eingabe auf 3:0 (69.) stellte, war das Spiel entschieden. Schäffler legte noch das 4:0 nach. Der eingewechselte Keeper Stefan Schmidt konnte einen Schuss von Robin Meißner nicht festhalten, der Mittelstürmer staubte aus Nahdistanz ab.