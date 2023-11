Glück für die Sachsen, die nun etwas besser in die Gänge kamen. Dresden verlagerte das Spiel so langsam aber sicher in die Hälfte der Blau-Schwarzen. Gefährlich wurde es für den FCS allerdings nicht, den Dresdnern fehlte es ganz einfach an Präzision im Abschluss. Da waren die Saarbrücker besser aufgestellt, denn in der 41. Minute gingen sie in Führung. Rizzuto flankte und fand den Kopf von Brünker, der ins lange Eck vollendete. Mit dem knappen 1:0 für die Saarländer ging es in die Pause.