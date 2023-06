Wie lange kann Wacker Nordhausen die Null halten, war die große Frage vor dem Spiel. Es dauerte nur drei Minuten, dann köpfte Jenas Kapitän Bastian Strietzel nach einer Ecke ins linke Eck. Nordhausen aber behielt den Kopf oben, versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. Und Robert Knopp visierte in der fünften Minute den linken Winkel an, der Ball zischte aber ein Stück drüber. Aber Wacker war da, auch wenn der Regionalligist weiterhin das deutlich überlegene Team blieb. Und nach 22 Minuten nachlegte.



Diesmal bereitete Strietzel per Kopf vor, Jonathan Muiomo verlängerte und Pasqual Verkamp vollendete aus vier Metern. Aber der Oberligist schlug postwendend zurück. Nach einem weiten Freistoß von Robert Knopp versenkte Felix Schwerdt den Ball mit einem tollen Kopfball im rechten Eck zum 2:1-Anschluss. Jedoch blieb die Defensive von Nordhausen weiter sehr wacklig. Und kassierte in der 31. Minute den dritten Gegentreffer. Dabei flog Wacker-Keeper Sabri Vaizov an einer Linksflanke von Muiomo vorbei, wodurch Ken Gipson hatte wenig Mühe, aus Nahdisanz einzuköpfen.