In der 1. Runde des Pokals musste der ZFC Meuselwitz in Rudolstadt noch in die Verlängerung. In der 2. Runde machte der Regionalligist bei Siebtligist FSV Sömmerda sehr kurzen Prozess und gewann am Sonnabend gleich mit 14:0.

Michel Ulrich gelang ein Hattrick. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/Mario Jahn