Dahlkes Doppelpack ebnet den Weg

Der haushoch favoritisierte FCC attackierte ab der ersten Minute ohne Pause und gab Wüstheuterode keine Luft zum Atmen - Einbahnstraßenfußball. Eine Viertelstunde hielt der tapfer kämpfende Siebtligist durch, ehe Jan Dahlke nach Flanke von Ken Gipson am kurzen Pfosten zur Führung einschob. Jenas Sturmspitze hatte kurz darauf zwei weitere dicke Möglichkeiten, vergab aber trotz aussichtsreicher Position.

Wüstheuterode sah dagegen keinen Stich und kam kaum einmal über die Mittellinie hinaus. Von Torabschlüssen ganz zu schweigen. Wenig verwunderlich, dass Dahlke nach einem parierten Gipson-Schuss eine seiner zahlreichen Chancen per Abstauber zum 2:0 nutzte (25.). Drei Minuten später hatte der 26-Jährige sogar die Möglichkeit zum Hattrick, köpfte aber knapp über das Tor. Elias Löder machte es in der 38. Minute besser und traf nach Hereingabe von Pasqual Verkamp locker per Kopf zum 3:0. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jena lässt es locker austrudeln

Klingbeil nutzte den klaren Spielstand und rotierte zur zweiten Halbzeit ordentlich durch. Unter anderem durfte Alexios Dedidis nach langer Verletzungspause für Kevin Kunz zwischen die Pfosten. Wüstheuterode wagte sich nun immerhin etwas öfter in die gegnerische Hälfte, was Jena Räume und Konterchancen eröffnete. Der ebenfalls eingewechselte Max Grimm hätte so in der 55. Minute erhöhen können, scheiterte aber freistehend am gut reagierenden Tobias Trümper.