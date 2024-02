Trotzdem wusste auch Toni Kroos: "Es hätte in beide Richtungen gehen können, tendenzeniell in der ersten Halbzeit eher in die Leipzig-Richtung." Allein Benjamin Sesko hätte das ausverkaufte Stadion auch nach seinem aberkannten Treffer wiederholt zur Ekstase bringen können: Der auffällige slowenische Nationalspieler brachte jedoch Xavis feinen Chipball im Fünfmeterraum nicht unter Kontrolle (3.) und kam in der Folge – jeweils durch Dani Olmo in Szene gesetzt – nicht am starken Lunin vorbei (10.), traf nur das Außennetz (21.) bzw. wurde im letzten Moment von Aurelien Tchouameni abgegrätscht (42.). Die besten Ausgleichsgelegenheiten nach dem Rückstand hatten Olmo und abermals Sesko (51.) sowie Joker Amadou Haidara und Xavi. Die beiden Letztgenannten zwangen Keeper Lunin mit tückischen Volley-Bogenlampen zu guten Paraden (72./81.).