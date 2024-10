Einer der besten Trainer der Welt ist nun für ein globales Fußballnetzwerk zuständig und soll Trainer, Spieler und Talente von Brasilien über die USA, England, Japan bis Österreich und natürlich Deutschland mit seinem Erfolgsvirus infizieren. Was der zurückhaltende Konzerngründer Dietrich Mateschitz für den Energydrink "Red Bull" war, soll Klopp nun für die Fußballabteilung des Brausekonzerns werden. So wie Mateschitz die Marke groß machte, soll Klopp die Fußballmarke weltweit zum Markführer machen - mit RB Leipzig als Flaggschiff.

Ein Fußballfachmann als großer Chef für den Trainer der Leipziger Filiale des Konzerns. RB-Leipzig-Coach Marco Rose war Kapitän in Mainz, als Klopp seine ersten Erfolge als Trainer feierte. Man kennt sich gut, das passt. Für den BVB ist es heute morgen nicht nur die einst verlassene Ex-Liebe Klopp, sondern es ist eine klare Ansage an den kriselnden Revierclub, an den Klassenprimus aus Leverkusen sowieso.

Grüße gehen auch von Fuschl am See gleich über die Berge in die bajuwarische Landeshauptstadt. Die Botschaft aus Österreich nach München, Dortmund und Leverkusen: "Wir wollen die Besten sein in Deutschland und Europa!"