Vor etwa sechs Jahren ist Anja Römhild dann in den deutschen Supporters-Club des Liverpooler FC eingetreten, den German Reds. Den Club gibt es seit 2001 und Gründungsort ist übrigens Leipzig.



Ralf Lehmann, ein Dresdner, der inzwischen in Hamburg lebt, gehörte zu den ersten Mitgliedern. Er erinnert sich: "Das war Liverpool gegen CD Alavés aus Spanien, ein UEFA-Cup-Endspiel. Das fand damals in Dortmund statt. Da waren drei Liverpool Fans. Die haben sich vor Ort entschieden: Wir gucken mal im Internet, ob wir einen deutschen Liverpool Fanclub finden. So richtig fündig geworden sind sie nicht. Und dann haben die einen gegründet. Und weil man bei Liverpool FC, wenn man als Fanclub eingetragen werden möchte, einen Ort angeben muss, hat man einfach Leipzig genommen."