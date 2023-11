Millionen Fußballfans wurden am Dienstag (14.11.) beim Prüfen ihres E-Mail-Postfachs enttäuscht. Nach dem Ende der ersten Verkaufsphase im Oktober gingen an dem Tag die Bestätigungen für die Tickets für die Fußball-EM 2024 raus. Das Problem: Für die 1,2 Millionen Eintrittskarten gingen mehr als 20 Millionen Anfragen aus aller Welt ein - es musste gelost werden. Wer keinen Erfolg hatte, bekommt aber bald die nächste Chance.

Die nächste Verkaufsphase beginnt nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. Dann wird klar sein, an welchen Tagen und in welchen Stadien Topteams wie England, Spanien oder Frankreich ihre EM-Vorrundenspiele absolvieren. Und auch, welche Gegner Deutschland erwartet. 21 der 24 EM-Teilnehmer stehen dann fest, drei weitere folgen nach den Playoffs im März. Es folgt eine weitere Phase, in der vorrangig Anhänger der drei Playoff-Qualifikanten Tickets abnehmen können. Kurz vor dem Turnier sowie im Turnierverlauf für die K.-o.-Runde ist ein sogenannter Last-Minute-Verkauf geplant.