Als das Besondere an Leipzig beschreibt Jürgen Eißmann die "Stadt der kurzen Wege". Er sei in den drei Tagen die ganze Zeit mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs gewesen. Um diese kurzen Wege möglichst auch genießen können, hat RB Leipzig beim ersten Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison gegen den VfB Stuttgart ein neues Verkehrskonzept getestet: "Da gab es einen erweiterten Sperrkreis rund um das Stadion, keine Parkplätze für Privatautos, wie bei der EURO", sagt Wolter.



Der Schwerpunkt hätte auf dem öffentlichen Nahverkehr gelegen, auf Radfahrern und Fußgängern. Auch um das Waldstraßenviertel zu entlasten. Das wurde offenbar angenommen: "So war der Park-and-Ride-Platz am Völkerschlachtdenkmal ausverkauft", berichtet Wolter. Noch nicht optimal sei der Rückweg gewesen. Da habe es beim dem Abendspiel ab dem Hauptbahnhof gehapert. Entzerren wolle man den Weg nach Hause auch, indem die Zuschauer länger im und am Stadion bleiben sollen. Zum Beispiel durch die Übertragung der Pressekonferenz. Der nächste Test des Verkehrskonzeptes ist dann bei der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg am kommenden Sonnabendnachmittag.