"Nach umfangreicher Prüfung und sehr großem zeitlichen Aufwand stellen wir fest, dass unser Heimstadion für das Pokalspiel nicht geeignet ist und wir finanziell nicht in der Lage sind, ein Spiel im Heinrich-Germer-Stadion auszutragen", teilte der MSV Börde am Montag (16.10.2023) mit. Beide Vereine hoffen jetzt auf eine schnelle Lösung und stehen im Austausch mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt. HFC-Pressesprecherin Lisa Schöppe ist guter Dinge, dass im Laufe des Dienstags (17.10.2023) klar ist, wo gespielt wird. Schöppe betont im Interview mit Sport im Osten: "Es ist nicht unser Ansinnen, kampflos weiterzukommen."

Bliebe noch, das Heimreicht zu tauschen. Das werde, so Schöppe, auch geprüft, bedeute für den HFC aber aufgrund der Kürze auch einen hohen finanziellen Aufwand. Zumal der HFC kurz nach der Auslosung schon einen Tausch angeboten hatte, damals lehnte der Underdog ab und hoffte, im nahen Heinrich-Germer-Stadion spielen zu können. Dort fand 2017 bereits ein Pokalspiel gegen den HFC statt. Doch die sieben Jahre haben Spuren an der Spielstätte hinterlassen.

Nach einer Begehung mit dem FSA, der Polizeibehörde und einem Sicherheitsdienst, war klar, dass der Gästeblock nicht mehr nutzbar ist. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hätte investiert werden müssen. Der MSV holte Angebote ein und rechnete. Am Ende wäre "der finanzielle Aufwand in hohe fünfstellige Bereiche gestiegen", so der Verein. Dieses Risiko wollte man nicht eingehen. "Wir sind ein mit sehr großem Engagement ehrenamtlich geführter Verein. Als solcher sind wir aber nicht bereit, ein unkalkulierbares finanzielles Risiko einzugehen, ggf. den Verein zu verschulden, auch auf Kosten unserer Sportler, auch der anderen hier nicht beteiligten Abteilungen einzig für ein Pokalspiel gegen den HFC", hieß es in der Erklärung.