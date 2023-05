Im Streit um den Austragungsort des Pokalfinales haben sich die Vereine FC Carl Zeiss Jena und FSV 90 Wacker Nordhausen nicht außergerichtlich einigen können. Nun muss das Verbandsgericht des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) am kommenden Dienstagmittag in Erfurt (12:15 Uhr) über den Endspielort verhandeln. Dies teilte der TFV dem MDR am Freitagabend mit.