Bislang hat sein Team noch keinen Punkt und kein Tor im Turnierverlauf erzielt. Aber Bell hat einen entscheidenden Vorteil: er kennt die DFB-Frauen wohl so gut wie kein anderer Gegner bei dieser WM. Mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte der 61 Jahre alte Brite mit der wilden Föhnfrisur in Deutschland - erst als Spieler, dann als Trainer. Mit dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) feierte er 2015 den Champions-League-Titel und damit den größten Erfolg seiner Karriere.

Zuvor, von April 1999 bis März 2000, stand er in 28 Partien bei Dynamo Dresden an der Linie. Sein Punkteschnitt in dieser Zeit ist mit 1,18 Punkten überschaubar. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit: Drei Derbysiege in Folge in der Regionalliga mit einem 2:1 beim 1. FC Magdeburg, einem 1:0 gegen den FSV Zwickau und einem 2:0 beim VfB Leipzig. Am Ende der Saison 98/99 landete Dresden auf Rang elf.