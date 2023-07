Manuela Vanegas erzielte vor 40.499 Zuschauern nach einer Ecke in der siebten Minute der Nachspielzeit per Kopf den entscheidenden Treffer. Kolumbiens Superstürmerin Linda Caicedo hatte die Südamerika-Vizemeisterinnen in der 52. Minute mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten Giebel in Führung gebracht. DFB-Kapitänin Alexandra Popp glich in der 89. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zwischenzeitlich aus.