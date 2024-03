Oberligist Bischofswerdaer FV bekommt es im Halbfinale des Sachsenpokals mit dem FC Erzgebirge Aue zu tun. Das ergab die Auslosung in der Halbzeitpause der Partie VFC Plauen gegen Dynamo Dresden. Im zweiten Semifinale stehen sich die beiden befreundeten Vereine FSV Zwickau und SG Dynamo Dresden gegenüber. Zwickau gewann im Viertelfinale am Sonntag bei Fortuna Chemnitz mit 4:1, während Dynamo den VFC Plauen erst im Elfmeterschießen in die Knie zwang. "Wir werden uns mit den Vereinen zusammensetzen und Spieltermine suchen. Es werden Wochentags-Termine im April sein", sagte der Vizepräsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Volkmar Beier.