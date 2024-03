Der FSV Zwickau ist durch einen Pflichtsieg bei Fortuna Chemnitz ins Halbfinale des Sachsenpokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt setzte sich am Sonntag (24.04.2024) beim Landesligisten mit 4:1 (2:0) durch. Vor 1.903 Zuschauern brachte Marc-Philipp Zimmermann die Gäste in Führung (21.), Veron Dobruna erhöhte noch vor der Pause (41.). Nach dem Seitenwechsel brachte Kevin Eberlein die Chemnitzer ins Spiel zurück (55.), doch Zimmermann stellte den alten Abstand prompt wieder her (58.). Lucas Albert erzielte schließlich das Tor zum Endstand (84.).