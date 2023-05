Das Finale im Thüringer-Landespokal zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Wacker Nordhausen (3. Juni) soll nun doch im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausgetragen werden. Das entschied das Verbandsgericht des Thüringer Fußballverbandes (TFV) am Dienstagabend in Erfurt. Damit kippte das Gericht die Entscheidung aus der ersten Instanz vor gut zwei Wochen. Als Grund gab das Gericht unter anderem einen Formfehler von Wacker Nordhausen an. Der Verein habe versäumt die Gerichtsgebühr rechtzeitig zu bezahlen.