Am 21. Juni treffen noch die Niederlande und Frankreich in der sächsischen Messestadt aufeinander, drei Tage später Kroatien und Italien. Zudem ist am 2. Juli ein Achtelfinale angesetzt. Bis zum Ende der EM am 14. Juli ist der europäische Verband UEFA Hausherr im Stadion. Nach dpa-Informationen zahlt die UEFA für den Zeitraum eine Miete von 1,4 Millionen Euro an den Eigentümer RB Leipzig. Der Club hatte die Arena zuvor für rund zwei Millionen Euro EM-tauglich gemacht.