Doch Xavi musste verletzt ausgewechselt werden. Der Niederländer knallte in der 72. Minute auf die Schulter. In den Frust über die Niederlage mischen sich bei Marco Rose so Sorgen um seinen hochtalentierten Spielmacher: "Er hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, was darauf hindeutet, dass irgendwo irgendwas nicht am richtigen Fleck ist. Aber der Doc hat leichte Entwarnung geben können, es war nichts Offensichtliches", sagte Rose nach dem Spiel. Man wolle Xavi am Mittwoch in Leipzig eingehender untersuchen: "In der Kabine ging es ihm jetzt schon etwas besser."

Bildrechte: IMAGO/PA Images