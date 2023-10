"Wir wollen dort besser werden, wollen nicht mit 13 Prozent nach 20 Minuten dastehen." Der Titelverteidiger hatte die Leipziger vor allem in der ersten Halbzeit mit einer herausragenden Ballsicherheit dominiert und laut Rose "völlig verdient gewonnen". Insgesamt hatten die Skyblues mehr als Zweidrittel Ballbesitz, spielten dabei 767 Pässe, von denen überragende 92 Prozent an den Mann kam. Die beeindruckende Dominanz wurde darüber hinaus von einer starken Zweikampfquote (55 Prozent) und 18 Torschüssen unterstrichen.



Ein Debakel wie im Achtelfinale der Vorsaison, als City die Sachsen durch fünf Tore von Wunderstürmer Erling Haaland mit 0:7 demütigte, konnten die Leipziger verhindern. Der dieses Mal glücklose Haaland blieb ohne Treffer, stattdessen trafen Phil Foden (25.) und spät dann noch der eingewechselte Julian Alvarez (84.) sowie Jeremy Doku (90.+2) für den amtierenden Champions-League-Sieger. In der zweiten Halbzeit gelang den Rose-Schützlingen dank eines Treffers von Lois Openda (48.) zwar ein Traumstart, doch das 1:1 hielt eben nur bis in die Schlussphase der Begegnung. Dann zogen die "Cityzens" an und sicherten sich die drei Punkte.