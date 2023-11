Allerdings, so sein Coach, hätte Arslan bereits in der Verlängerung knipsen müssen. Denn wenn es etwas am starken Auftritt der Magdeburger zu bemängeln gab, dann, dass man in Kiel nicht den Sack rechtzeitig zugemacht hat. In der ersten Halbzeit hätten gegen da noch indisponierte Gastgeber mehr als die zwei Tore fallen müssen. Und auch in der Extrazeit hatte der FCM nach der 3:2-Führung einige Male die Möglichkeit, den Deckel draufzumachen. Doch am Ende zählt nur der Sieg, der auch noch ordentlich Geld in die Kasse spült. "Siege sind wichtig, geben Selbstvertrauen und Geschlossenheit. Und das war ein wichtiger Sieg." Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Xavier Amaechi trifft und verballert

Ein Mann des Abends war auch Xavier Amaechi, der in der Verlängerung das dritte Magdeburger Tor erzielte, auch wenn er dann im Elfmeterschießen den Ball in die Wolken donnerte. Der 22-Jährige hatte zuvor nur neun Minuten in der 2. Bundesliga gespielt und hatte auch in Regensburg nur wenige Minuten Spielpraxis sammeln können. Magdeburgs Trainer Christian Titz glaubt aber an den Rechtsaußen, der sich in den letzten Wochen im Training aufgedrängt hätte. "Er hat ein enormes Potential mit seiner Geschwindigkeit. Er braucht Zeit, man hat aber zuletzt gemerkt, er ist weit vorn. Wichtig war, dass er Geschwindigkeit auf die letzte Linie bringt."

Samstag nächstes Spektakel beim HSV?

Und so gibt es viele Gewinner an diesem Abend in Kiel. Doch viel Zeit, den Sieg zu genießen, gibt es nicht. Bereits am Samstag wartet ein Gastspiel beim Hamburger SV auf die Magdeburger. Eins dürfte dabei sicher sein: Es wird wieder ein Spektakel.