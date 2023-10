Mit routiniertem Jubel hat RB Leipzig den richtungsweisenden Sieg in der Champions League gefeiert. Auch dank eines Traumtors von Xavi Simons erfüllte das Team von Trainer Marco Rose die Pflichtaufgabe gegen Roter Stern Belgrad letztlich souverän mit 3:1 (1:0) und kann bereits in zwei Wochen ins Achtelfinale einziehen. Ein Sieg im Rückspiel im Hexenkessel "Marakana von Belgrad" und ein zeitgleicher Punktgewinn von Manchester United gegen den Berner Sportclub Young Boys würde für das Achtelfinal-Ticket nach bereits vier Gruppenspielen reichen. Vor 42.209 Zuschauern trafen Nationalspieler David Raum (13.), Simons (59.) und Dani Olmo (84.) für die Gastgeber, Marko Stamenic (70.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer.

Ein Spieler hatte es RBL-Coach Marco Rose besonders angetan: Kunstschütze Xavi Simons. Der erst 20-Jährige sei "ein außergewöhnlicher Spieler", sagte der RBL-Trainer, nachdem der Leihspieler von Paris St. Germain erst den 1:0-Schützen David Raum mit einer feinen Vorlage in Szene setzte und dann in Hälfte zwei mit einem Traumtor in den rechten Winkel den RBL-Anhang in Verzückung versetzte. "Heute hat er wieder ein tolles Spiel gemacht, ein tolles Tor geschossen, macht Spaß", ergänzte Rose.