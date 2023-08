Demnach finden 28 der 30 Begegnungen am zweiten Septemberwochenende (9./10. September) statt. Die SG Motor Wilsdruff und der VFC Plauen sowie die BSG Chemie Leipzig und der FSV Krostitz eröffnen die 2. Runde bereits am Freitag, den 8. September (19 Uhr). Für Duell der Leutzscher wird es jedoch einen Heimrechttausch geben und die Partie somit in altehrwürdigen AKS ausgetragen. Wie Volkmar Beier, SFV-Vizepräsident Spielbetrieb, erklärte, sei eine Austragung in Krostitz nach Einschätzung des Vereins sowie der Polizei und des SFV-Sicherheitsausschusses nicht möglich. Beide Vereine hatten sich auf den Heimrechttausch verständigt.