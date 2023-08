Titelverteidiger 1. FC Lok Leipzig muss in der zweiten Hauptrunde des Sachsenpokals bei Angstgegner Budissa Bautzen antreten. Das ergab die Auslosung am Samstag am Rande eines Landesklasse-Spieles in Borna. Das Spiel ist für das Wochenende am 9./10. September geplant.