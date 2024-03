Der FC Erzgebirge Aue ist mit einem glanzlosen 2:0 (0:0) über die Hürde SC Freital gesprungen und in die Runde der letzten Vier des sächsischen Landespokals eingezogen. Dafür war vor 2.000 Zuschauern in Grimma jedoch ein hartes Stück Arbeit vonnöten, ehe Mirnes Pepic dem Drittligisten in der Schlussphase den Weg ebnete (82.). Einen Wimpernschlag vor dem Abpfiff erhöhte Steffen Meuer noch zum Endstand (90.+4).