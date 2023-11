Besonders ärgerlich war die Niederlage für Peter Gulacsi, der wie schon in der ersten Pokalrunde bei Wehen Wiesbaden wieder das Tor hüten durfte. "Wir wissen, wie es ist im Finale in Berlin zu sein. Vier Mal in den letzten fünf Jahren waren wir dort. Das war wieder unser Ziel, das ist schon bitter", erklärte der ungarische Nationalspieler. Doch viel Zeit, um über das ärgerliche Aus im DFB-Pokal nachzudenken, haben die Leipziger nicht. Bereits am Sonntag steht das Bundesliga-Spiel bei Schlusslicht FSV Mainz an, drei Tage später geht es in der Champions League zu Roter-Stern Belgrad. "Wir werden uns jetzt sammeln und voller Tatendrang nach Mainz fahren, um dort dreifach zu punkten", blickt Sportdirektor Schröder voraus.