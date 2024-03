Lok gleicht aus, Held wieder vernascht

Die Probstheidaer antworteten jedoch prompt. Linus Zimmer flankte von links und Tobias Dombrowa nickte zum 1:1 (22.) rechts unten ein. Doch Bischofswerda blieb auch beim zweiten Angriff beeindruckend effektiv. Wieder vernaschte Sobe Held auf der linken Seite, in der Mitte scheiterte Miguel Rodrigues noch, aber den Abpraller schoss Christoph Rettig durch drei Leipziger, die auf der Linie retten wollten, hindurch zum 2:1 in die Maschen (26.). Lok verlor danach komplett den Faden und kam bis zur Pause auf keine echte Torchance mehr. Währenddessen spielte Bischofswerda einen sehr gepflegten Fußball und verdiente sich die Führung so endgültig.

Bildrechte: RocciPix / Rocci Klein

Unnötiger Elfer hilft dem FCL

Auch in der zweiten Hälfte tat sich die Piplica-Elf schwer, aus dem Spiel heraus Torchancen zu kombinieren. Doch Bischofswerda verursachte einen unnötigen Elfmeter, als Luca Sirch an der rechten Strafraumecke umgezogen wurde und Referee Benjamin Seidl völlig zurecht auf den Punkt zeigte (65.). Der Gefoulte verwandelte selbst zum 2:2 links unten (66.). Außer einem Schuss von Linus Zimmer (71.) musste BFV-Torwart Stefan Kiefer gegen die offensivschwachen Gäste gar nichts parieren. Dementsprechend ging es völlig verdient in die Verlängerung.

Tanriver wird wieder zum Matchwinner

Mit dem Beginn der Zusatzzeit übernahm Bischofswerda das Kommando, Lok kam kaum aus der eigenen Hälfte. Schließlich belohnte sich der Fünftligist: Nach einem Eckball und großem Chaos im FCL-Sechzehner spitzelte Can-Deniz Tanriver den Ball mit dem langen Bein ins Netz - 3:2 (104.)! Ausgerechnet der Innenverteidiger, der schon bei der letzten 4:2-Überraschung gegen den Chemnitzer FC in der Verlängerung zum 3:2 getroffen hatte. Damals in der 109. Minute, diesmal einfach fünf Minuten früher.

Bildrechte: RocciPix / Rocci Klein

Tobias Dombrowa hatte auf der Gegenseite die schnelle Ausgleichsmöglichkeit, sein Abschluss drehte sich aber links am Kasten vorbei (105.). Im zweiten Abschnitt der Verlängerung erarbeitete sich Lok wohl einige Standards, brachte jedoch keine wirklichen Chancen mehr zustande.

Für Lok der Totalschaden, für Schiebock geht es jetzt um die Regionalliga

Nach dem schlechten Abschneiden in der Regionalliga hat Lok jetzt auch den Sachsenpokal in den Sand gesetzt. Hier wäre noch die Qualifikation für den DFB-Pokal drin gewesen, der die Spielzeit in ein ganz anderes Licht gerückt hätte. Auch die Zukunft von Tomislav Piplica als Chefcoach dürfte es nicht unbedingt verlängern. Das Auftreten war keine Empfehlung für ein weiteres Engagement. Bischofswerda hingegen feierte vor einer emotionalen Kulisse das 36. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage.

Der BFV wirkte spielerisch komplett reif für die Regionalliga. Jetzt gilt es, in den nächsten Wochen die nötigen Voraussetzungen für die Lizenz zu treffen und sich im Fernduell mit dem VFC Plauen das endgültige Aufstiegsrecht zu sichern. Dann sind solche Fußballfeste in der Oberlausitz wieder öfter denkbar.