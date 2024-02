Die beiden Favoriten gehen sich im Halbfinale des Thüringenpokals aus dem Weg. Das ergab die Auslosung am Sonntag (4. Februar) im Rahmen der Hallenlandesmeisterschaft in Apolda. Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand verschaffte dabei Thüringenligist SV Schott Jena das Stadtderby gegen Titelverteidiger FC Carl Zeiss. Der ZFC Meuselwitz reist derweil zum FC Thüringen Weida, der in der Thüringenliga aktuell auf Rang drei liegt. Die Duelle finden am Wochenende des 23./24. März statt. Sollten beide Regionalligisten ihrem Anspruch gerecht werden, würde das Endspiel auf der Meuselwitzer Glaserkuppe stattfinden. Der Finalsieger qualifiziert sich für den lukrativen DFB-Pokal.