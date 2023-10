Der ZFC Meuselwitz hat problemlos das Viertelfinale des Thüringenpokals erreicht. Das Leopold-Team setzte sich in Kahla mit 9:0 durch. Meuselwitz nahm von Beginn an das Zepter in die Hand, stand hoch und hatte wie erwartet viel Ballbesitz. Nach zehn torlosen Minuten, in denen sich die Kahla-Defensive erfolgreich wehrte und getreu dem Motto: "Hoch und Weit bringt Sicherheit" agierte, war es Luis Fischer, der nach Flanke von Trübenbach zum ersten Tor des Nachmittags vollstreckte. Auch im Anschluss war Trübenbach Dreh- und Angelpunkt des ZFC-Offensivspiels: Erst bereitete er mit schönem Doppelpass für Ulrich das 2:0 vor, ehe er an Torwart Weidner zum 3:0 vorbei dribbelte und schließlich auch das 4:0 nach Querpass von Ulrich bejubeln durfte.