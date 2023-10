Fabian Gerber wechselte in der Startelf ordentlich durch, ließ einige Spieler von Beginn an ran, die sonst eher auf der Bank Platz nehmen. Auf dem Sportplatz in Struth tat sich der Regionalligist aber zunächst schwer gegen sehr bissige Gastgeber. In der 26. Minute aber fand RWE die Lücke, als Til Linus Schwarz auf der rechten Seite in den Strafraum zog, sein Querpass von Daniel Krasucki mühelos zur Führung eingeschoben wurde. Das Tor brachte aber Erfurt keine Ruhe, Eichsfeld erspielte sich zwei klare Chancen zum Ausgleich. Robert Sachs scheiterte in der 20. Minute frei an Keeper Jean-Marie Plath. Dann kratzte Plath in der 41. Minute einen Schuss von Sachs aus dem rechten Eck. Dazwischen hatte Erfurt zehn starke Minuten, Malcolm Badu traf den Pfosten, Artur Mergel und Maxime Langner scheiterten an Keeper Armin Schöbel. Mit dem Pausenpfiff lag der Ball dann doch noch einmal im Eichsfelder Tor. Langner netzt nach einem Einwurf aus zehn Metern flach ein.

Robert Sachs hatte die beste Chance für Eichsfeld. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK