Was RB Leipzig Mut machen kann

Im Hinspiel war RB Leipzig voll auf Augenhöhe, gab wie Real 15 Torschüsse ab. Allerdings war RBL präziser, neun Versuche gingen auch auf das Tor. Bei Real waren es nur zwei, inklusive des Traumtores von Brahim Diaz. Das frühe Leipziger Tor von Benjamin Sesko war zudem zu Unrecht aberkannt worden. Was die Torschüsse und die Torschussvorlagen betrifft, hat das Rose-Team mit Xavi Simons den drittbesten Spieler der Champions League in seinen Reihen. 15 Mal probierte er es selbst, zudem legte er 15 Versuche auf. Besser als die Pariser Leihgabe waren in dieser Spielzeit bisher nur Johan Bakayoko (21/16) von der PSV Eindhoven und Real Madrids Über-Spieler Jude Bellingham (16/15).

Bellingham aber ist gerade nicht voll auf der Höhe. Der Ex-Dortmunder kehrte gerade erst von einer Verletzung zurück und erlebte gleich zwei Enttäuschungen. Mit Real reichte es in der Liga am vergangenen Wochenende nur zu einem 2:2 beim FC Valencia. Zudem sah der englische Nationalspieler in der Nachspielzeit die Rote Karte wegen Meckerns, nachdem sein Treffer zum 3:2 aberkannt worden war.

Wie man Real in einem wichtigen Spiel schlägt, wissen die Kicker vom Cottaweg. In der vergangenen Saison empfing man die Königlichen in der Gruppenphase und verschaffte sich durch ein 3:2 die ideale Ausgangsposition für ein Weiterkommen am letzten Spieltag gegen Donezk.