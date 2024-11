Auch Trainer Marco Rose weiß um die Schnelllebigkeit des Geschäfts - seine zwei Vorgänger Domenico Tedesco und Jesse Marsch hatten es nach schwächeren Phasen auch jeweils in der ersten Saisonhälfte erwischt - und glaubt an "stürmische Zeiten in Leipzig". Ohne Umschweife gibt Rose zu: ""Wir haben ein Ergebnis- und ein Leistungsproblem.", gab Rose ohne Umschweife zu. Der Coach nahm sich selbst aus der scharfen Kritik nicht aus: "Den Schuh muss ich mir anziehen."

In Mailand muss Rose dann auch auf den angeschlagenen Lukas Klostermann verzichten. Sieglos in der Champions League, dazu zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen in der Bundesliga. Der Abwehrspieler leidet nach Vereinsangaben an muskulären Beschwerden und flog deshalb nicht mit dem Team nach Italien.