RBL hatte in Hoffenheim vor 28.023 staunenden Zuschauern dreimal in Führung gelegen, blieb jedoch am Ende zum vierten Mal hintereinander in einer Pflichtpartie sieglos, fiel vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz zurück und hat nun bereits acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München. Und das vor der nächsten Champions-League-Herausforderung am Dienstag bei Inter Mailand. In die Königsklasse waren die Leipziger mit vier Niederlagen gestartet.

Rose vermisste nach jedem Führungstor "ein Stück mehr an Energie, an Schärfe, an Gier". Seiner weiter geschwächten Position ist er sich bewusst: "Das macht natürlich was mit einem Champions-League-Verein, das ist klar. Dementsprechend werden wir jetzt stürmische Zeiten in Leipzig haben." Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer nahm ausdrücklich die gesamte sportliche Leitung - also auch sich selbst - in die Pflicht. "Ich kann nur sagen, die Uhr tickt", sagte er aber scharf in Richtung der Profis: "Man sollte weder ein Spiel wegschmeißen noch ein ganzes Jahr in seiner Karriere." Die Mannschaft gehe "sehr, sehr sorglos mit unserem Ziel um, mit unserer Situation".