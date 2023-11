Die Teilnehmer im Viertelfinale des Sachsenpokals stehen so gut wie fest, ein Team fehlt allerdings noch. Das wird am Mittwoch (22. November) gesucht, um das Feld zu komplettieren. Dabei kommt es zum Duell zweier Spitzenreiter. Der VfB Empor Glauchau, Tabellenführer in der Sachsenliga, empfängt Drittliga-Primus SG Dynamo Dresden.

In Sachsen ist Feiertag (Buß- und Bettag), so werden garantiert viele Zuschauer den Weg in den Sportpark finden. Die Hütte wird voll sein, der Gastgeber rechnet mit über 4.000 Fans. Angepfiffen wird die Begegnung von Schiedsrichterin Christine Weigelt 13 Uhr, Sport im Osten tickert live (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).